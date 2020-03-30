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Россия полностью закрывает границы

30.03.20 10:59
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В России с сегодняшнего дня, 30 марта, по распоряжению главы правительства Михаила Мишустина полностью закрывают границы из-за ситуации с коронавирусом, передает «Радио Свобода».

Движение ограничивается через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска, а также через сухопутный участок российско-белорусской государственной границы.

Исключение по пропуску сделают для дипломатов и членов их семей, экипажей различных судов, водителей грузовых автомобилей международного сообщения и локомотивных бригад международных поездов.

Кроме того, через границу будут пропускать россиян, выезжающих из страны в связи со смертью близкого родственника.

В распоряжении также сказано, что ограничения не касаются «граждан РФ, постоянно проживающих на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, при наличии паспорта гражданина Российской Федерации».

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