Человек с ружьем всегда прав: В Горловке показали, как проходила облава (Видео)

Житель неподконтрольной украинским властям Горловки (Донецкая обл.) Михаил Светлов показал, как проходила облава в городе 28 марта.

Светлов показал, что автобус, который должен был по маршруту идти через площадь, свернул на ул. Гагарина. Площадь была перекрыта сотрудниками «полиции».

Также «военные» группами по несколько человек проходили по пр. Победы – ниже центральной городской площади. Горловчанин запечатлел, как участники НВФ останавливали машины, проверяли документы у водителей.

«В соцсетях начался поток вопросов и негодования по поводу заблокированного центра города. Во-первых, многие не смогли добраться или опоздали на работу (кто-то работает и в субботу), т.к. автобусы везли пассажиров только до центра с двух сторон города и высаживали. На Центральный рынок людей впускали, но потом некоторых не выпускали. Проверяли паспорта. Никто не мог объяснить причину», – сообщил горловчанин.

По его словам, накануне ночью было разорено несколько торговых палаток на рынке за ЦУМом. Остальные торговые точки открылись не все. «Менял-валютчиков сдуло ветром. Коммерческие пункты обмена валюты многие не открылись. Даже на площади. Троллейбусы, естественно, не выехали на маршрут, рано утром с автовокзала не выпустили в Донецк первые автобусы. В Пантелеймоновку люди шли пешком», – рассказал мужчина о ситуации.

Кроме того, он отметил, что видел лично несколько групп по 2-3 человека (с белой повязкой на левой руке) с листами бумаги – адреса или списки. «Ходили по адресам, указанным на этих листах. Говорят, проводили поквартирный обход, записывали жильцов, могли проверить телефон, контакты, имей», – рассказал горловчанин и добавил, что, очевидно, «военные» были не из Горловки, так как абсолютно не ориентировались, в частности, в том, как ходят автобусы.

«Слышал от людей, что эти военные из Шахтерска и Харцызска. Во второй половине дня выяснилось, что автобусы уже ездят, но по иному маршруту... Те, которые следовали через площадь, теперь объезжают ее. После остановки "Шахта Кочегарка" "двойки" едут прямо, по пр. Ленина и по ул. Гагарина выезжают на пр. Победы, дальше следуют по установленному маршруту. И повсюду легковые авто с "военными". По периметру некоего квадрата: "ГУВД", Центральный рынок, площадь до Пушкинской», – поделился Светлов.

По его словам, из-за молчания «властей» люди сами были вынуждены строить версии. «Когда закончится эта "облава", не говорит никто. Вывод: обязан предъявить документы, открыть дверь в квартиру, показать телефон, ответить на вопросы... А прав у людей не осталось от слова "вообще". Человек с ружьем всегда прав?», – резюмировал горловчанин.

Напомним, 28 марта жители временно неподконтрольных украинскому правительству Горловки и Ясиноватой в социальных сетях сообщали о том, что в городах перекрыты въезды/выезды.

Также представитель омбудсмена сообщил о массовых задержаниях в неподконтрольной Горловке.