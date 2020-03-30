12 тыс. грн за несуществующие маски: Полиция Донетчины предупредила о новых схемах мошенников

Жительница Новолуганского (Донецкая обл.) в качестве предоплаты за медицинские маски перевела на счет незнакомцев 12 тыс. грн, однако обещанный товар от них так и не получила. Сомнительная информация распространяется на сайтах объявлений и в социальных сетях. Об этом сегодня, 30 марта, сообщает пресс-служба Бахмутского отдела полиции Донецкой области.

«На почве вспышки коронавируса и введения карантина в интернете появляется все больше информации по борьбе с эпидемией, в частности о реализации профилактических средств по выгодной цене. К сожалению, многие из таких объявлений являются фейковыми», – отметили в пресс-службе.

Так, среди пострадавших оказалась жительница прифронтового Новолуганского, которая перечислила за несуществующие маски 12 тыс. грн.

«Кроме того, в интернете начала распространяться ложная информация о службе бесплатного обследования населения и выдаче дезинфицирующих средств. Акцент аферисты сделали на более доверчивую аудиторию – пенсионеров, инвалидов, малообеспеченных и других. Якобы именно они будут обслуживаться в первую очередь. Однако большинство телефонных номеров, которые были указаны для справок, принадлежали интернет-магазинам медицинских товаров», – проинформировали в пресс-службе.

Сейчас полицейские проверяют каждое сообщение о продаже медицинских товаров и призывают жителей региона сохранять спокойствие и рассудительно смотреть на ситуацию.

«Покупайте предметы безопасности только в аптечных учреждениях. Не перечисляйте деньги, не получив товар, и выбирайте только проверенных продавцов», – призвали в полиции.