Под наблюдением 89 человек: В Мариуполе рассказали о ситуации с COVID-19

В Мариуполе по состоянию на 10:00 30 марта зафиксировано 5 подтвержденных случаев заболевания COVID-19, из них 4 – за минувшие сутки. Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета в Telegram.

Кроме подтвержденных случаев, в городе есть еще 1 пациент с подозрением на коронавирус.

«Сейчас в Мариуполе 1 пациент с подозрением на коронавирус. Проведен забор материалов и отправлен на исследование в референс-лабораторию в Киев. Все пациенты под контролем», – отмечается в сообщении.

По информации горсовета, Центрами первичной медико-санитарной помощи обеспечено медицинское наблюдение за 26 мариупольцами, которые контактировали с пациентами с подозрением и больным COVID-19, а также за 63 горожанами, которые вернулись из-за границы.

Напомним, 29 марта в Мариуполе были зарегистрированы 4 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19. Лабораторные исследования выявили вирус у двух мужчин возрастом 47 и 50 лет и двух женщин – 72 и 95 лет.