На Луганщине депутата райсовета и его сына будут судить за хищение бюджетных средств

На Луганщине будут судить депутата районного совета и его сына по подозрению в хищении бюджетных средств. Об этом сегодня, 30 марта, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Сообщается, что ведомство утвердило и направило в суд обвинительный акт в отношении депутата одного из районных советов области и его сына по факту хищения бюджетных средств в сумме свыше 140 тыс. грн.

«По данным следствия, депутат-руководитель коммунального учреждения вместе с сообщником организовал преступную схему при закупке продуктов питания в психоневрологический интернат. Используя заведомо неправдивые официальные документы, стоимость товаров умышленно завышалась, что привело к незаконному завладению средствами», – рассказали в пресс-службе.

Указанному лицу инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 191 (растрата и завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенные группой лиц) и ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 (организация и управление внесением в официальные документы заведомо ложных сведений, совершенное группой лиц) УК Украины.

«Сообщник депутата обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 191 УК Украины», – отметили в пресс-службе.

Обвиняемым грозит до 8 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет.