Коронавирус: В Украине ужесточат контроль за прохождением обсервации и самоизоляции

С сегодняшнего дня в Украине ужесточат контроль за прохождением обсервации и самоизоляции людей, которые должны ее пройти для нераспространения коронавирусной инфекции. Об этом сегодня, 30 марта, на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения – главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает корреспондент «Донецких новостей».

Он отметил, что границы Украины закрыты, тем не менее есть случаи, когда люди возвращаются в страну. Теперь их обяжут проходить обсервацию.

«Они будут в обязательном порядке проходить обсервацию на 14 дней в местах, определенных областными государственными администрациями. Только после этого их будут допускать на территорию Украины без ограничения других прав и свобод», – сказал Ляшко.

Кроме того, все контактные лица установленных заболевших коронавирусом обязаны самоизолироваться на 14 дней либо дома, либо в местах обсервации, которые определены облгосадминистрациями.

По словам Ляшко, за этим будет установлен более жесткий контроль. Он напомнил, что за нарушение правил карантина предусмотрена криминальная ответственность согласно законодательству, принятому по противодействию распространения COVID-19.

Замглавы МОЗ также высказал мнение, что тотальное ПЦР-тестирование всех вернувшихся из-за границы – экономически необоснованно. «В этом нет смысла, ведь есть понятие "инкубационный период". Это не будет экономически и эпидемически обоснованно», – отметил Ляшко.

Он также добавил, что в случае, если люди подпадают под алгоритм тестирования, но им отказывают в тестировании на коронавирус, необходимо обращаться на «горячие линии» в регионах. Соответствующий список номеров опубликован на сайте Минздрава.

«О каждом отказе в тестировании, пожалуйста, сообщайте на "горячую линию". На национальном и региональном уровнях мы будем рассматривать каждое такое обращение для того, чтобы максимально обеспечить проведение тестирований всем, кто подпадает под алгоритм тестирования», – сказал Ляшко.

Согласно последней статистике Минздрава, которую привел главный санврач, в Украине 22% инфицированных – люди от 50 до 59 лет, 21% – от 30 до 39 лет и 20% – люди в возрасте от 40 до 49 лет. Чаще COVID-19 в Украине болеют женщины, они составляют 52% от общего числа заболевших.

Напомним, по состоянию на 10:00 30 марта, в Украине зафиксированы 480 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 11 летальных, 6 пациентов выздоровели.