RU
Все новости

«Страшное ДТП на трассе»: В соцсетях показали аварию вблизи неподконтрольного Харцызска (Фото)

30.03.20 14:12
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Вблизи неподконтрольного украинским властям Харцызска (Донецкая обл.) произошло ДТП. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

«Страшное ДТП на трассе, возле Харцызска», – подписал автор опубликованные кадры.

Как отмечают пользователи соцсетей, авария произошла 29 марта: одна легковая машина резко затормозила, и в нее врезалась другая легковушка, следовавшая позади. От удара первый автомобиль перевернулся на крышу.

Во втором автомобиле водитель жив, по всей видимости, без серьезных травм. О пострадавших во второй машине ничего неизвестно.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк