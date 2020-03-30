«Страшное ДТП на трассе»: В соцсетях показали аварию вблизи неподконтрольного Харцызска (Фото)

Вблизи неподконтрольного украинским властям Харцызска (Донецкая обл.) произошло ДТП. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

«Страшное ДТП на трассе, возле Харцызска», – подписал автор опубликованные кадры.

Как отмечают пользователи соцсетей, авария произошла 29 марта: одна легковая машина резко затормозила, и в нее врезалась другая легковушка, следовавшая позади. От удара первый автомобиль перевернулся на крышу.

Во втором автомобиле водитель жив, по всей видимости, без серьезных травм. О пострадавших во второй машине ничего неизвестно.