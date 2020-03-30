Дефолт неизбежен: Эксперт назвал предпосылки

Украину сотрясают атака коронавируса и нарастающий, в том числе в связи с карантинными мероприятиями, кризис экономики. В политикуме и экспертной среде все чаще звучат заявления, что Украина – на пороге дефолта.

Дефолт в создавшейся ситуации – неизбежен. Об этом «Донецким новостям» рассказал экономический эксперт Владислав Банков.

«Дефолт в создавшейся ситуации – насущная необходимость. Он неизбежен. Объясню предпосылки: карантинные мероприятия; падение сырьевых рынков; тотальное сокращение валютных поступлений от заробитчан», – поделился прогнозом Банков.

«Вопрос лишь: будет ли это мягкий дефолт по сценарию кредиторов, или все будет жестко», – добавил он.

Мягкий дефолт, по словам экономического эксперта, мы увидели в 2015-м. Тогдашняя министр финансов Украины Наталья Яресько достигла соглашения по реструктуризации обязательств с отсрочкой выплат, повышением процента и выплатой кредиторам части ВВП, при росте выше 3%.

«Более жесткий дефолт мы недавно наблюдали в Ливане, по Еврооблигациям, когда премьер-министр заявил, что наличных резервов недостаточно для обеспечения самых насущных потребностей граждан, поэтому выплаты приостанавливаются (по ходу указав две основные причины: мировой кризис и тотальную коррупцию местных чиновников)», – рассказал эксперт.

По его словам, затягивание времени украинским правительством по разрешению этой ситуации ее только усугубляет и ухудшает позиции, с которых начнется цикл восстановления экономики нашей страны.

С комментариями иных экспертов по данной теме можно ознакомиться в нашем материале: «На распутье: Ждет ли Украину дефолт?».