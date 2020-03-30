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В Украине ждут спада экономики: Известен прогноз

30.03.20 12:26
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Падение реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2020 году ожидается на уровне 3,9%. Такие данные приводятся в обновленном прогнозе экономического и социального развития Украины на 2020 год, сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

При этом до начала мирового кризиса, вызванного пандемией коронавируса, ведомство ожидало роста украинской экономики на 3,7%.

«В то же время уже со второй половины года ожидается восстановление экономического роста и его ускорение в последующие годы. Среди причин – высокий спрос в мире на продукцию отечественного АПК, значительно более устойчивая банковская система по сравнению с предыдущими кризисными эпизодами, снижение цен на импортируемые энергетические товары, продолжение структурных реформ в сотрудничестве с международными партнерами», – отмечают в министерстве.

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