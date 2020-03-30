Тестирование на COVID-19: В Украине разворачивают сеть лабораторий и передвижных пунктов

Министерство здравоохранения закупило оборудование для региональных лабораторий, а также будет привлекать к тестированию на коронавирус передвижные лаборатории Министерства обороны Украины для обеспечения тестирования на коронавирус во всех областях страны. Об этом сегодня, 30 марта, на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения – главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент «Донецких новостей».

Он отметил, что в данное время каждая региональная вирусологическая лаборатория может проводить как минимум 200 тестов за сутки, однако есть и более мощные, которые могут проводить в сутки до 2 тыс. тестов.

«Тестами мы обеспечены: было 50 тыс., сегодня ожидается поставка еще 100 тыс. тестов для ПЦР-диагностики, и в дальнейшем у нас ожидается около 20 тыс. наборов, которые позволят провести 2 млн исследований пациентов для ПЦР-диагностики», – рассказал Ляшко.

Замглавы МОЗ также добавил, что пока не все регионы Украины могут проводить тестирование на выявление коронавируса.

«Мы видим, что некоторые области не могут проводить исследования. Но до конца этой недели нам доставят 12 новых амплификаторов для ПЦР-диагностики, которые будут распределены по тем регионам, где сегодня есть или устаревшее оборудование, или отсутствует возможность проведения тестирования, чтобы обеспечить покрытием все области. Плюс мы привлекаем к проведению исследований 3 передвижные ПЦР- лаборатории, которые есть в распоряжении Министерства обороны. Плюс мы привлекаем к этим исследованиям частные лаборатории», – сказал Ляшко.

Кроме того, по его словам, Минздрав планирует обеспечить мобильные пункты для забора образцов для ПЦР-исследований.

Виктор Ляшко отметил, что на сегодня создано 567 мобильных бригад в каждом районе и области для того, чтобы по месту нахождения пациентов брать образцы для проведения тестирования в вирусологических лабораториях методом ПЦР.

«Поэтому стратегия тестирования существует, и она позволит обеспечить тестирование всем, кому это необходимо», – резюмировал главный санврач.

Напомним, по состоянию на 10:00 30 марта, в Украине зафиксированы 480 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 11 летальных, 6 пациентов выздоровели.