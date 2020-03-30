НВФ обстреляли украинские позиции на Донетчине: Ранены двое военных

Сегодня, 30 марта, незаконные вооруженные формирования в очередной раз, пренебрегая Минскими договоренностями, обстреляли позиции подразделений Объединенных сил. Ранены 2-е военных. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Как рассказали в штабе, по украинским военным вблизи поселка Шумы (Торецк) НВФ вели огонь из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вследствие обстрелов 2-е военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Эвакуационной техникой воины доставлены в военно-медицинское учреждение, где им оперативно была оказана медицинская помощь.

Также сообщается, что такие действия НВФ без ответа не остались: военнослужащие Вооруженных сил Украины дали противнику достойный отпор. Потери противника уточняются.

Напомним, за минувшие сутки зафиксированы 13 обстрелов украинских позиций со стороны НВФ.