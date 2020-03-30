Cоздание Консультативного совета в рамках ТКГ приостановлено, – Кулеба

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что процесс формирования Консультативного совета в рамках Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе сейчас приостановлен. Об этом министр иностранных дел рассказал в интервью «Европейской правде».

По его словам, документ о формировании совета с участием представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей официально не был подписан, и процесс затормозился. «Сейчас ситуация вокруг Консультативного совета не развивается», – констатировал министр.

Кулеба отдельно подчеркнул, что структура Трехсторонней контактной группы осталась неизменной.

«Там есть государство, которое напало, – Россия, государство, которое защищается, – Украина, и ОБСЕ посередине. Позиция МИД очень четкая: и министерство, и я лично как министр выступаем против любого переформатирования ТКГ», – подчеркнул глава МИД.

«Что касается Консультативного совета, то когда я стал министром, этот вопрос уже прорабатывался, и я предстал перед фактом того, что такой процесс уже существует. Но, как я уже сказал, сейчас ситуация вокруг Консультативного совета не развивается», – добавил он.

Напомним, 11 марта в Минске были подписаны договоренности о создании Консультативного совета, в который должны войти по 10 представителей от Украины и ОРДЛО*, а Россия вместе с Германией, Францией и ОБСЕ получают по 1 представителю с правом не решающего, а совещательного голоса. Глава Офиса президента Андрей Ермак акцентировал, что данный орган не является признанием субъектности «республик», и что украинская сторона в Совете будет вести переговоры только с теми жителями неподконтрольного Донбасса, которые напрямую не связаны с вооруженным конфликтом. А вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников акцентировал, что в КС войдут представители не «Л-ДНР», а отдельных районов Донецкой и Луганской областей, и что ОРДЛО и «Л-ДНР» – это абсолютно разные вещи.

Экс-глава Института национальной памяти, народный депутат (фракция «Европейская солидарность») Владимир Вятрович заявил, что решение о создании Консультативного совета является госизменой, и в этой связи направил обращения в СБУ, Национальное антикоррупционное бюро и Государственное бюро расследований.

*Сокращения: ОРДЛО – отдельные районы Донецкой и Луганской областей