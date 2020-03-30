Почти два десятка свертков с амфетамином: На Луганщине задержали наркосбытчика

В Северодонецке правоохранители задержали 24-летнего жителя Старобельска (Луганская обл.), который занимался сбытом наркотиков. Открыто уголовное производство по ст. 307 УК Украины «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Парню грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 4 до 8 лет. Об этом сегодня, 30 марта, сообщает пресс-служба полиции Луганской области.

«В воскресенье, 29 марта, во время патрулирования г. Северодонецк полицейские задержали в порядке ст. 208 УПК Украины мужчину, у которого были обнаружены и изъяты 17 свертков с психотропным веществом амфетамин. По предварительной информации мужчина получал заказы через сеть "Internet", самостоятельно их формировал и оставлял пакеты с амфетамином в определенных местах, так называемых "закладках"», – рассказали в полиции.

Решается вопрос об избрании парню меры пресечения.