Сивохо уволен из СНБО, – СМИ

Сергей Сивохо уже неделю не является советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины на общественных началах. Об этом говорится в ответе ведомства на запрос «Детектор медиа».

Сообщается, что от исполнения обязанностей освобождены 2 советника секретаря СНБО.

«По состоянию на 24 марта (дата направления запроса, – ред.) Сивохо Сергей Анатольевич не является советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины на общественных началах. Также информируем, что Ткаченко Максим Николаевич по состоянию на 24.03.2020 тоже не занимает должность советника секретаря СНБО Украины на общественных началах», – говорится в сообщении СНБО.

Причины увольнений в ведомстве не уточнили.

Ранее сообщалось, что 19 народных депутатов от партии «Слуга народа» обратились к секретарю Совета национальной безопасности и обороны Алексею Данилову с просьбой освободить от исполнения обязанностей его внештатного советника по реинтеграции Донбасса Сергея Сивохо.

Напомним, что 12 марта в Киеве в ходе презентации «Национальной Платформы примирения и единства» ветераны батальона «Азов» выразили возмущение спичами докладчиков и устроили потасовку. После этого Национальный Корпус направил в Службу безопасности Украины (СБУ) сообщение по поводу советника секретаря СНБО Сергея Сивохо, обвинив его в госизмене.