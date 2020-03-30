«Не будет зарплат врачам»: Мэры областных центров требуют не урезать доходы местных бюджетов

Главы областных центров обратились к президенту Украины, премьер-министру, главе Верховной Рады и народным депутатам с требованием учесть их позицию при рассмотрении изменений в налоговое законодательство и при пересмотре бюджета. Об этом говорится в тексте открытого обращения, опубликованного на сайте Ассоциации городов Украины.

Подписи под обращением поставили 24 мэра крупных городов, в том числе городской голова Мариуполя Вадим Бойченко.

Мэры обращают внимание руководства государства на то, что органы местного самоуправления обеспечивают сегодня выплату повышенных зарплат медикам, закупку лекарств, масок, тестов, оборудования для больниц, на что выделяют сотни миллионов гривен. Вместе с тем, планируемые к рассмотрению Верховной Радой изменения в Налоговый и Бюджетный кодексы лишают громады ресурсов.

«Законопроектом 3275 от 29.03.2020 года вопреки позиции президента и премьер-министра, которую они задекларировали на встрече с мэрами, депутаты изымают из доходов местных бюджетов плату за землю и имущество, создают несправедливые условия для бизнеса, лишают граждан средств от аренды паев, таким образом обеспечивают отдельному крупному бизнесу сверхприбыли за счет налогов в бюджеты всех уровней», – подчеркивается в обращении.

Главы городов предупреждают, что в случае принятия этого и подобных законопроектов, у громад не будет средств на выплаты зарплат медикам, учителям, социальным работникам, воспитателям, работникам транспорта и жилищно-коммунальной сферы.

«Требуем до голосования в парламенте законопроекта 3275 провести заседание Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики и учесть предложения Ассоциации городов Украины, предоставленные президенту, правительству, народным депутатам Украины 23 марта 2020 года», – настаивают мэры.