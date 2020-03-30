В «ДНР» в больницах с подозрением на COVID-19 находятся 118 человек

В «ДНР» под наблюдением медиков в стационарных отделениях находятся 118 человек. Об этом сегодня, 30 марта, сообщают местные интернет-ресурсы со ссылкой на информацию «министерства здравоохранения».

«Эпидемическая ситуация в ДНР стабильная. Случаев заболеваний COVID-19 не зарегистрировано», – уверяют в «ДНР».

Как утверждают в «республике», под наблюдением находятся 7 984 человека, из них в условиях стационарных отделений – 118 человек. Остальные на самоизоляции. «Большинство этих людей приехали в ДНР из-за рубежа в период 27-29 марта», – уверяют в «ДНР».

Напомним, во временно неподконтрольном украинской власти Енакиево в больницу госпитализировали маму с ребенком, у которого высокая температура и подозревается коронавирус. Весь медперсонал заблокирован в больнице.

Как сообщалось ранее, в «ЛНР» госпитализировали первого подозреваемого на заболевание коронавирусом, более 220 человек находятся на обсервации. Позже стало известно о состоянии госпитализированного мужчины.