Пьяный и без прав: На Донетчине 20-летний парень въехал в столб (Фото)

В Краматорске 20-летний водитель с признаками опьянения и без права управления въехал в опору линии электропередач. Об этом сегодня, 30 марта, сообщает пресс-служба батальона патрульной полиции Краматорска и Славянска.

Сообщается, что сегодня около двух часов ночи патрульные получили информацию о ДТП на перекрестке ул. Волговская и Кропивницкого в Краматорске.

«По прибытию на место происшествия, полицейские обнаружили авто Great Wall Volex и его водителя, который совершил наезд на препятствие – канализационный люк и опору ЛЭП. Водитель не выбрал безопасную скорость движения и выехал за пределы проезжей части. Следовательно, и автомобиль, и коммуникационные элементы получили повреждения. Сам водитель травм не получил», – рассказали в полиции.

Во время общения и оформления дорожного происшествия патрульные заметили у водителя признаки алкогольного опьянения и предложили пройти освидетельствование. Водитель отказался, поэтому к протоколу по ст. 124 КУоАП (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) и постановлению по ч.2 ст. 126 КУоАП (Управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления таким транспортным средством) добавился еще и протокол по ст. 130 КУоАП (Управление в состоянии опьянения).

В пресс-службе также отметили, что с начала года патрульные в Краматорске и Славянске оформили 225 ДТП, 28 из них – с участием водителей с признаками опьянения.