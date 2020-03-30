В Краматорске не обнаружено новых подозрений на COVID-19, – горсовет

В Краматорске за минувшие выходные новых подозрений на COVID-19 не прибавилось. Об этом сегодня, 30 марта, сообщает пресс-служба Краматорского городского совета.

«За 28 и 29 марта в Краматорске не было обнаружено подозрений на заболевание коронавирусом. Напомним, что ни одно из 9 выявленных ранее подозрений на COVID-19 в нашем городе лабораторно не подтвердилось», – говорится в сообщении.

Также сообщается, что Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) начала разворачивать на территории двух медицинских учреждений Краматорска специальные палатки – временные пункты приема и сортировки возможных больных коронавирусной инфекцией. В Краматорске они расположены на территории Коммунальных неприбыльных учреждений «Городская больница № 1» и «Городская больница № 3».

Как отмечается, мобильные госпитали не предназначены для постоянного нахождения пациентов, они будут использоваться исключительно как сортировочные пункты, чтобы пациенты с подозрением на коронавирус не пересекались с пациентами, поступающими в больницы с необходимостью оказания неотложной помощи другого характера.

Напомним, по состоянию на 10:00 30 марта, в Украине зафиксированы 480 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 11 летальных, 6 пациентов выздоровели. За минувшие сутки были зафиксированы 62 новых случая. В Донецкой области за минувшие сутки подтверждены 4 новых случая COVID-19.

Как сообщалось ранее, Министерство здравоохранения Украины закупило оборудование для региональных лабораторий, а также будет привлекать к тестированию на коронавирус передвижные лаборатории Министерства обороны Украины для обеспечения тестирования на коронавирус во всех областях страны.