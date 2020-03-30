На Луганщине рассказали о ситуации с заболеваемостью ОРВИ и гриппом

В Луганской области, по состоянию на сегодня, 30 марта, эпидемический порог заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом не превышен (-46,21%). Об этом сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Луганской областной государственной администрации со ссылкой на информацию Луганского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины.

Так, при эпидемическом пороговом уровне 535,0 заболеваемость составила 287,8 на 100 тыс. населения.

Заболеваемость гриппом не регистрировалась.

Всего в области за неделю ОРВИ заболело 1 911 человек, из них детей до 14 лет – 757 (39,6%). Госпитализированы 76 больных, в том числе 46 детей до 14 лет.

С начала эпидемического сезона в области привито против гриппа 3 035 человек.

Также в ведомстве сообщили, что в инфекционных отделениях Луганской области находятся на стационарном лечении 6 человек, из них у 2 человек лабораторно подтверждена коронавирусная инфекция. У 4 человек с подозрением на коронавирусную инфекцию первый результат исследования отрицательный.

Как уточняется, у всех подозрительных повторно 30 марта отобран материал для лабораторного исследования, который направлен для тестирования в Киев в вирусологическую референс-лабораторию ГУ «Центр общественного здоровья МОЗ Украины».

Напомним, что по состоянию на 10:00 30 марта, в Украине зафиксированы 480 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 11 летальных, 6 пациентов выздоровели. За минувшие сутки были зафиксированы 62 новых случая. В Луганской области новых случаев заболевания не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что в Луганской области 25 марта был зафиксирован первый случай заражения новым коронавирусом – у Александра Романовского, общественного деятеля и бизнесмена из Рубежного, который является председателем Луганского областного отделения партии «Батькивщина».