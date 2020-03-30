COVID-19: Когда должны проводить тест на инфекцию и кто попадает под подозрение

Гражданам, у которых есть признаки острого вирусного заболевания, должны проводить тест на COVID-19. Об этом сегодня, 30 марта, сообщает пресс-служба Донецкой областной государственной администрации со ссылкой на информацию Министерства здравоохранения Украины.

«Мы получаем сообщения, что в некоторых медицинских учреждениях отказываются брать образцы для исследования на коронавирусную болезнь. Подчеркиваем, что врачи должны действовать в соответствии с алгоритмами, которые прописаны в стандарте оказания медицинской помощи. Также в стандарте есть четкие критерии, по которым люди попадают под подозрение на коронавирусную инфекцию. Если у них есть признаки острого вирусного заболевания, им должны проводить тест на COVID-19», – говорится в сообщении.

Также сообщается, что во всех областях Украины созданы мобильные бригады, которые выезжают на вызов семейного врача, экстренной медицинской помощи и других медицинских работников к пациентам с подозрением на COVID-19 для забора образцов на проведение исследований в лаборатории. «Это значительно уменьшит мобильность людей, которые имеют симптомы острого вирусного заболевания и требуют сдачи соответствующих анализов», – отмечается в сообщении.

Таких мобильных бригад уже есть 567. Их количество будет увеличиваться.

Критерии, по которым человек может считаться контактным:

лицо проживает в одном доме с больным COVID-19;

лицо имело прямой физический контакт с больным COVID-19 (например, через рукопожатия);

лицо имело контакт со слизистыми выделениями из дыхательных путей больного COVID-19 (например, пребывание в зоне пациента во время кашля или прикосновения руками к использованным салфеткам), но не использовало средства индивидуальной защиты;

лицо контактировало с больным COVID-19 на расстоянии до одного метра в течение 15 минут и более, при условии неиспользования соответствующих средств индивидуальной защиты или с подозрением относительно неправильного их использования (например, нарушение целостности перчаток);

лицо находилось в закрытой среде (например, аудитория, комната для заседаний, зал ожидания учреждения здравоохранения) с больным COVID-19 в течение 15 минут и более на расстоянии менее одного метра;

медицинский работник или другое лицо, которое оказывает медицинскую помощь или проводит уход за больным COVID-19;

работники лабораторий, которые обрабатывают образцы из дыхательных путей, полученные от больных COVID-19;

работники патологоанатомических/судебно-медицинских бюро/отделений, непосредственно участвовавшие во вскрытии тела, в том числе взятии образцов для проведения ПЦР-исследования даже при условии использования соответствующих средств индивидуальной защиты.

контакт в самолете в пределах двух сидений (в любом направлении) с больным COVID-19, спутники путешествия;

члены экипажа, которые проводили обслуживание в салоне самолета, где находился больной;

если тяжесть симптомов (например, частый кашель) или перемещения лица указывают на более обширную зону риска заражения, пассажиры, сидящие во всей секции, или все пассажиры воздушного судна могут считаться контактными.

Напомним, что по состоянию на 10:00 30 марта, в Украине зафиксированы 480 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 11 летальных, 6 пациентов выздоровели. За минувшие сутки были зафиксированы 62 новых случая. В Донецкой области за минувшие сутки подтверждены 4 новых случая COVID-19.

Как сообщалось ранее, Министерство здравоохранения Украины закупило оборудование для региональных лабораторий, а также будет привлекать к тестированию на коронавирус передвижные лаборатории Министерства обороны Украины для обеспечения тестирования на коронавирус во всех областях страны.