Пенсии в Украине: Как определяется доплата за сверхнормативный стаж

В Украине имеющийся у гражданина сверхнормативный страховой стаж не может быть ограничен. Об этом сообщает «Пенсионный курьер».

Согласно статье 28 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» (далее – Закон 1058) за каждый полный год страхового стажа свыше 35 лет мужчинам и 30 лет женщинам пенсия по возрасту увеличивается на 1% размера пенсии, исчисленной в соответствии со статьей 27 этого Закона, но не более чем на 1% минимального размера пенсии по возрасту.

Пунктом 4-1 Заключительных положений Закона 1058 сохранено установление минимального размера пенсии по возрасту и доплаты за сверхнормативный стаж при наличии у мужчин 25 лет, а у женщин 20 лет страхового стажа. «Это касается тех лиц, пенсии которым были назначены до 01.10.2011 и после 01.10.2011 не были пересчитаны с учетом заработной платы за периоды страхового стажа, приобретенного после назначения (предыдущего перерасчета) пенсии», – отмечается в сообщении.

Как сообщалось ранее, в Украине согласно ныне действующему пенсионному законодательству, размер пенсии зависит от страхового стажа и заработка, с которого фактически уплачены страховые взносы в ПФУ.

Напомним, у граждан Украины, которым не хватает до страхового стажа определенного периода, есть два варианта для решения этой проблемы.