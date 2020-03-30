Учебный год, ВНО, вступительная кампания: В МОН представили два сценария развития событий (Инфографика)

В связи с общенациональным карантином Министерство образования и науки (МОН) разработало два сценария завершения учебного года, проведения Внешнего независимого оценивания (ВНО) и вступительной кампании. Об этом сообщила врио министра образования и науки Любомира Мандзий во время онлайн-трансляции на Facebook-странице МОН, передает пресс-служба ведомства.

«Карантин продлен – до 24 апреля обучение точно будут идти по дистанционной форме. Надеемся на лучшее и что карантин закончится 24 апреля, но мы должны быть готовы к различным вариантам развития событий. Поэтому МОН разработало два сценария, учитывая ситуацию с карантином», – заявила Мандзий.

Первый сценарий: Карантин заканчивается до 1 недели июня

Все ученики, кроме 11-го класса, заканчивают учебный год в конце июня. После карантина для них организуется корректирующее обучение: учитель идентифицирует темы, по которым есть пробелы в знаниях, отчитывает те, которые являются критическими для класса, указывает, какие темы необходимо дополнительно доработать дома.

Выпускники 11-х классов также учатся до конца июня – корректируют пробелы в программе, готовятся к ВНО.

ВНО стартует ориентировочно в последнюю неделю июня и заканчивается ориентировочно в середине июля. Результаты основной сессии ВНО станут известны в конце июля.

Вступительная кампания начнется в начале августа.

Второй сценарий: Карантин продолжается до начала августа

Все ученики, кроме 11-го класса, заканчивают обучение в конце мая и получают соответствующие документы. В 2020-2021 учебном году первый месяц обучения будет корректирующим. Учителя должны будут осуществить срез знаний, идентифицировать темы, по которым есть пробелы, и компенсировать их в течение первого месяца обучения. Сам учебный год 2020-2021 продлится до конца июня.

ВНО для учеников 11-го класса стартует в середине августа и заканчивается к середине сентября.

Вступительная кампания завершится до середины октября, а обучение первых курсов начнется в начале ноября. Обучение остальных курсов начнется с 1 сентября.

В обоих сценариях:

для студентов вузов невыпускных лет учебный год должен завершиться так же, как планировалось;

экзаменационно-зачетные сессии университеты могут провести дистанционно в том графике, который утвержден заведением. В случае, если обязательную аудиторную работу студенты не могут выполнить дистанционно, вуз должен перенести ее на следующий учебный год;

для студентов выпускных лет защиты дипломных работ и аттестационные экзамены будут проводиться дистанционно, кроме единого государственного квалификационного экзамена и аттестации лиц, приобретающих степени доктора философии, доктора искусства, доктора наук.

Также уточняется, что из-за эпидемиологической ситуации будет отменена государственная итоговая аттестация (ГИА) в 4 и 9 классах.

А 15 апреля будет обнародовано онлайн-пробное ВНО со всеми необходимыми пояснениями. Участники также смогут потренироваться, получив онлайн-тестовую тетрадь. Однако накануне тестирования всем, кто зарегистрировался и заплатил за услугу, будет предоставлена ​​возможность составить пробное тестирование очно. Дата проведения пробного ВНО зависит от срока карантина.

Напомним, что общенациональный карантин, который должен был длиться до 3 апреля включительно, продлен на 21 день – до 24 апреля включительно.

Ранее сообщалось, что Организация по вопросам образования, науки и культуры при Организации Объединенных Наций (ЮНЕСКО) определила последствия закрытия школ после введения карантина из-за COVID-19.