На Луганщине по неизвестным причинам закрыли село, где проживают переселенцы, – «Восток SOS»

В Луганской области по неизвестным причинам закрыли село Песчаное, в котором проживает около 30 людей пожилого возраста. Об этом сегодня, 30 марта, в эфире «Громадського радіо» заявил исполнительный директор благотворительного фонда «Восток SOS» Константин Реуцкий.

По его словам, военные никого не впускают и не выпускают из села. «Связано это с коронавирусом или нет, но сейчас мы получили тревожный звоночек из поселка Песчаное – это маленький поселок, где проживает около 30 человек, в том числе, переселенцы из Луганска и окрестностей. Сейчас в очередной раз поселок закрыли и эти 30 людей пожилого возраста на неопределенное время остались закрытыми в этом маленьком поселке, где нет ни аптек, ни магазинов, нет ничего», – сказал Реуцкий.

Он уточнил, что сколько это будет продолжаться – неизвестно. «Так же неизвестны основания, почему военные не впускают и не выпускают из поселка. Такое время от времени продолжается и это нас волнует», – добавил Константин Реуцкий.

Как сообщалось ранее, с 25 марта в Луганской области установлен режим чрезвычайной ситуации, и вводится режим пребывания «Красный».

Напомним, въезд в район проведения операции Объединенных сил (ООС) в Донецкой и Луганской областях со стороны сопредельных регионов ограничен с утра 28 марта. В штабе ООС рассказали, кто получил право проезда.