В соцсети показали короткую дорогу из Горловки в Донецк (Фото)

Житель неподконтрольной украинским властям Горловки (Донецкая обл.) в соцсети показал короткий путь в неподконтрольный Донецк.

По его словам, этой дорогой пользуются в том числе перевозчики, и водитель детально рассказал, как проехать.

Мужчина на легковом авто начал путь в районе 5-го квартала в Горловке, на перекрестке у остановки «Кочегарка» повернул на донецкую трассу. Затем он миновал авторынок «Динамо».

На выезде из города стоит блокпост незаконных вооруженных формирований. Далее – поселки Пантелеймоновка, Красный Партизан (после переименования – Бетманово).

После этого горловчанин свернул с донецкой трассы на Ясиноватую, проехал по городу, миновал 2 ж/д переезда. После 2-го переезда, по словам горловчанина, нужно свернуть. «Можно поехать прямо, через Макеевку, но я поворачиваю направо перед блокпостом – через дачи. Тут не перепутаете», – рассказал он.

Дорога узкая, разминаются лишь две машины, однако движение по ней достаточно оживленное. Далее снова следуют 2 переезда. За 2-м установлен знак «Главная дорога», указывающий направление на Донецк, направо. Но житель Горловки рекомендует свернуть влево – так можно быстро попасть в район стадиона «Донбасс Арена», выехать к «Мотелю» или на макеевское шоссе.

«И дорога нормальная – асфальт», – сообщил он.

По дороге нужно проехать еще один ж/д переезд. Далее следует самый плохой участок, без асфальта и с ямами, между дачными домами.

Возле заброшенного магазина необходимо свернуть направо, потом еще один магазин, огороженный заборчиком из шин – у него нужно свернуть налево.

Очередной ж/д переезд расположен уже на подъезде к Макеевке. На Т-образном перекрестке следует свернуть вправо. По дороге в Макеевке – небольшой рыночек. И затем – перекресток, на который приезжают и те, кто не срезал путь.

Далее – прямая дорога до следующего перекрестка. Путь направо – на объездную трассу, в сторону Седово. Прямо – выезд на Чайкинское кольцо и на макеевское шоссе, проехав по которому, можно попасть в Донецкий ботанический сад, добраться до ТРЦ «Золотое Кольцо» и в другие места в Донецке.

В целом, по словам жителя Горловки, дорога с 5-го квартала и до Донецка заняла порядка 50-ти минут.