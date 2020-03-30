За год полицейские Славянска обнаружили почти 20 авто-«двойников»

За год полицейские Славянска (Донецкая обл.) обнаружили почти 20 авто-«двойников». Об этом сегодня, 30 марта, сообщает пресс-служба полиции города.

Сообщается, что регулярно правоохранители задерживают транспортные средства с перебитыми номерами двигателей, поддельными свидетельствами о регистрации и автомобили-«двойники». Сомнительные автомобили изымаются и доставляются на спецплощадки, где они находятся, пока продолжается досудебное расследование.

Водители, в свою очередь, поясняют, что транспортные средства они недорого купили без оформления документов в сервисном центре и не проверяя их по базам данных.

Так, на прошлой неделе, на блокпосту неподалеку Славянска, осматривая автомобиль «BMW», правоохранители выявили факт постороннего вмешательства – номер кузова данного авто изменен. Иномаркой управлял 27-летний житель Луганской области.

«Обращаем внимание граждан на то, что за уничтожение, подделку или замену узлов и агрегатов транспортного средства предусмотрена уголовная ответственность по ст. 290, а за подделку документов и их использования – ответственность по ст. 358 Уголовного кодекса Украины. Нарушителям грозит наказание в виде штрафа или ограничения свободы», – отмечают в полиции.

Для того, чтобы уберечь себя от приобретения транспортного средства с перебитыми номерами кузова или двигателя, стоит обратиться в сервисный центр МВД для оформления договора купли-продажи и перерегистрации авто в присутствии продавца и покупателя.

«Ведь в случае обнаружения смены номеров кузова или двигателя полицейские изымают автомобиль на площадку для временно задержанных транспортных средств, а новоиспеченный владелец авто остается и без авто, и без денег», – подчеркивают в полиции.