Состояние удовлетворительное: В Донецкой ОГА рассказали о заболевших коронавирусом

В Донецкой области состояние всех пациентов, у которых было подтверждено заболевание коронавирусной инфекцией, медики оценивают как удовлетворительное. Об этом сегодня, 30 марта, на ежедневном брифинге по ситуации с коронавирусом сообщил заместитель начальника управления организации и развития медицинской помощи населению департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко, передает корреспондент «Донецких новостей».

Он напомнил, что всего в регионе 6 подтвержденных случаев COVID-19, в том числе 4 случая заболевания коронавирусом были диагностированы за минувшие сутки, 29 марта. Все новые пациенты – жители Мариуполя.

«Это контактные лица первого заболевшего в городе, в том числе его родственники и знакомые. Все находятся в инфекционном отделении больницы "скорой помощи", состояние удовлетворительное», – рассказал Педенко.

По его словам, 95-летней пожилой жительнице Мариуполя, которой также диагностировали коронавирус, сегодня проведут рентгенологическое исследование.

«Там есть изменения [в легких]. Но это может быть расценено как возрастные изменения или как пневмония, будут исследовать», – добавил Педенко.

Также он сообщил, что еще одна пациентка с коронавирусом, жительница Бахмута, продолжает получать лечение в Мирнограде, состояние ее тоже удовлетворительное.