Выход из Минских соглашений приведет к снятию санкций с РФ, – Резников

Украина не должна давать повода для снятия санкций с Российской Федерации. Невыполнение Минска дает РФ шанс на это. Об этом в интервью «РБК-Украина» рассказал вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

Он отметил, что сейчас многие в Европе хотят снять санкции с России, поэтому Украине необходимо не давать им для этого повода.

«Безусловно, выход из Минска предусматривал бы риски возможного снятия этих санкций. Мы же понимаем, что в Европе устали от санкций, в том числе и от нас с вами. Наша задача – любыми усилиями не дать повода и шанса тем политическим силам и бизнес-отраслям, которые давят на политическое руководство Европы, снять санкции против агрессора», – отметил Резников.

По его словам, в связи с этим власти Украины сейчас пытаются действовать быстро, чтобы оживить Минский процесс и сделать его эффективным.

Ранее сообщалось, что Россия пытается манипулировать пандемией COVID-19 для призывов к снятию санкций. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Напомним, глава Комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев заявил о необходимости отмены всех санкций, кроме объявленных ООН, из-за глобальной угрозы коронавируса и падения цен на нефть.