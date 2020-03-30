Четырех жителей Луганщины подозревают в незаконной переправке людей через госграницу

На Луганщине четырем участникам организованной преступной группы (ОПГ) сообщили о подозрении в незаконной переправке иностранцев через государственную границу Украины. Об этом сегодня, 30 марта, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

«При процессуальном руководстве прокуратуры Луганской области сообщено о подозрении организатору и участникам преступной группы в незаконной переправке лиц через государственную границу (ч. 2 ст. 332 УК Украины)», – говорится в сообщении.

По данным следствия, четверо жителей Троицкого района организовали систематическую незаконную переправку людей между государственными границами Украины и Российской Федерации в обоих направлениях. За денежное вознаграждение они занимались поиском иностранцев, организацией пересечения границы вне уставленных пунктов пропуска, планированием маршрутов перемещения и пребывания в пограничной зоне.

В период с декабря 2019 года по январь 2020 года участники ОПГ без оформления документов переправили 10 человек через государственную границу Украины на территорию РФ и в обратном направлении.

«Деятельность ОПГ прекращена при проведении в ночь с 15 на 16 января 2020 года переправки четырех граждан Исламской Республики Афганистан из Российской Федерации на территории Украины», – сказано в сообщении.

Сейчас продолжается досудебное расследование.

Санкция ч. 3 ст. 332 УК Украины предусматривает от 7 до 9 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.