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Обмен пленными с ОРДЛО: Стало известно, когда может произойти

30.03.20 17:23
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Обмен пленными между Украиной и ОРДЛО* может произойти в ближайшем будущем. Об этом в интервью «РБК-Украина» рассказал вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

Он отметил, что обмен пленными является наиболее вероятным элементом Минского процесса.

«У него есть точные списки, подготовленные. Здесь вопрос, подтвердит ли та сторона, очень надеемся. Мое ощущение, что это возможно. Обмен – это наиболее вероятный элемент Минского процесса, если этому не помешает наша внутренняя здесь история», – сказал Резников.

Ранее сообщалось, что в рамках переговоров Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе «ДНР» предложила провести обмен пленными по формуле «10 на 8».

* Сокращения: ОРДЛО – отдельные районы Донецкой и Луганской областей

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