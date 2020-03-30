Коронавирус в Украине: Медики рассказали, кто подвержен риску заражения COVID-19 больше всего

Люди старше 65 лет с хроническими легочными заболеванияси, сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом, имеют высокий риск тяжелого течения коронавирусной болезни. Об этом сегодня, 30 марта, сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Министерства охраны здоровья (МОЗ) Украины на своей странице в Facebook.

«Если вам больше 65 лет и вы имеете такие болезни как хронические легочные заболевания, заболевания сердечно-сосудистой системы, диабет, то у вас высокий риск тяжелого течения заболевания COVID-19. Однако, если у вас серьезное хроническое заболевание, вы имеете высокий риск тяжелого течения COVID-19, даже если вам меньше 65 лет», – говорится в сообщении.

В ЦОЗ напомнили, для того, чтобы защитить себя от болезни, необходимо держаться на расстоянии не менее 1 м от людей с симптомами острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ), а также дезинфицировать поверхности, к которым часто прикасаетесь вы и другие люди. «Регулярно и тщательно мойте руки и не прикасайтесь глаз, рта и носа немытыми руками», – отмечают медики.

Подчеркивается, что COVID-19 не циркулирует в воздухе. Вирус, который вызывает COVID-19, передается через капельки, образующиеся, когда зараженный человек кашляет, чихает или говорит. Эти капли слишком тяжелые, чтобы циркулировать в воздухе. Они быстро падают на пол или другие поверхности.

«Вы можете заразиться, вдохнув зараженные вирусом капли, если вы находитесь на расстоянии менее 1 метра от человека, инфицированного COVID-19. Также, вирус передается контактным путем, поэтому вы можете заразиться, коснувшись загрязненной поверхности, а затем – глаз, носа или рта немытыми, или недостаточно тщательно помытыми руками», – акцентировали в ЦОЗ.