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Рада уволила министров здравоохранения и финансов

30.03.20 14:59
Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

Верховная Рада Украины на внеочередном заседании приняла решение уволить министра здравоохранения Илью Емца и министра финансов Игоря Уманского. Об этом пишет «Сегодня».

Увольнение Ильи Емца поддержал 271 народный депутат.

Ранее в парламенте уже жаловались на министра здравоохранения, что он якобы заблокировал миллионы гривен на покупку необходимых для борьбы с коронавирусом медтоваров.

Решение об увольнении Игоря Уманского поддержали 249 народных депутатов.

Уманский возглавлял Министерство финансов меньше месяца, и ему уже выразили недоверие.

Напомним, что Илья Емец и Игорь Уманский, как и остальные члены Кабмина, были назначены министрами 4 марта на внеочередном заседании парламента.

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