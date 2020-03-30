Рада уволила министров здравоохранения и финансов

Верховная Рада Украины на внеочередном заседании приняла решение уволить министра здравоохранения Илью Емца и министра финансов Игоря Уманского. Об этом пишет «Сегодня».

Увольнение Ильи Емца поддержал 271 народный депутат.

Ранее в парламенте уже жаловались на министра здравоохранения, что он якобы заблокировал миллионы гривен на покупку необходимых для борьбы с коронавирусом медтоваров.

Решение об увольнении Игоря Уманского поддержали 249 народных депутатов.

Уманский возглавлял Министерство финансов меньше месяца, и ему уже выразили недоверие.

Напомним, что Илья Емец и Игорь Уманский, как и остальные члены Кабмина, были назначены министрами 4 марта на внеочередном заседании парламента.