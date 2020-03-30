В Донецкую область доставили вторую партию медицинской помощи из Китая (Видео)

Вторая партия медицинского груза для борьбы с коронавирусом уже прибыла из Китая в Донецкую область. Об этом сегодня, 30 марта, сообщил председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко на ежедневном брифинге в ДонОГА, передает корреспондент «Донецких новостей».

«Сегодня мы получили вторую партию груза из Китая. Там находятся респираторы, маски и защитные костюмы. Сейчас мы распределим их в медицинские учреждения. Распределение средств индивидуальной защиты будет проводиться равномерно по всей территории области, учитывая то, какие лечебные учреждения будут идти одними из первых по приему больных коронавирусом», – сказал Кириленко.

Присутствующий на брифинге директор департамента развития базовых отраслей промышленности Донецкой облгосадминистрации Артем Литвинов добавил, что машина с помощью прибыла сегодня примерно в 12:00 в Украинск, и в данный момент уже разгружена.

«Мы забирали груз для Донецкой и для Луганской областей. Луганчане сейчас присылают машину и забирают свою часть груза для доставки жителям Луганской области», – сказал Литвинов.

Ранее Павел Кириленко опубликовал на своей странице в Facebook видео прибытия автомобиля с помощью: