Чтобы удержать контроль: Глава Донетчины объяснил дополнительные меры по карантину

Закрытие границ Донецкой области и развертывание возле лечебных учреждений временных пунктов приема и сортировки больных коронавирусом COVID-19 – это меры, которые позволят удерживать контроль над ситуацией с распространением заболевания. Такое мнение сегодня, 30 марта, на ежедневном брифинге по ситуации с коронавирусом высказал председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко, передает корреспондент «Донецких новостей».

«Все те меры, которые принимаются, направлены на то, чтобы ситуация не была неконтролируемой. Въезды и выезды из области закрыты, есть ограничения и запрет на въезд для категории лиц, которые не проживают и не работают на территории области, – все это направлено на то, чтобы заболевание не распространялось. Давайте не забывать о том, что на прошлой неделе был поток людей, которые прибывали из-за границы, а также с другими целями, например, по работе», – сказал Кириленко.

По его словам, ограничения также вводятся для того, чтобы Донецкая область не использовалась как транзитная и чтобы уменьшить контакт между людьми.

«Палатки ГСЧС возле больниц развернуты в соответствии с указаниями Кабинета министров, Министерства здравоохранения. Это подготовительные процедуры, чтобы мы были готовы в случае обострения ситуации по области», – отметил Кириленко.

Присутствующий на брифинге заместитель начальника управления организации и развития медицинской помощи населению департамента здравоохранения ДонОГА Александр Педенко добавил, что палатки ГСЧС возле лечебных учреждений, которые определены для приема больных коронавирусом, нужны для того, чтобы при большом скоплении людей пациенты не занимали помещения санпропускников в больницах.

Напомним, в Донецкой области спасатели развернули 12 временных пунктов приема и сортировки возможных больных коронавирусной инфекцией на территориях местных учреждений здравоохранения.