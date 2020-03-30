Япония планирует предоставить $4,23 млн помощи для Донбасса

Япония намерена оказать финансовую помощь для решения вопросов на востоке Украины в размере 4,23 млн долларов. Об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол Японии в Украине Такаши Кураи во время встречи с вице-премьер-министром – министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексеем Резниковым. Об этом сегодня, 30 марта, сообщает пресс-служба ведомства.

«В рамках встречи стороны обсудили общую ситуацию, связанную с временно оккупированными территориями Украины (Крым и Донбасс), а также дальнейшее участие Японии в реализации ряда проектов на востоке Украины», – говорится в сообщении.

В частности, речь шла о возможности оказания помощи в области здравоохранения, в части восстановления жилья.

Был оговорен, в том числе, запуск новых проектов на востоке Украины, утвержденных правительством Японии.

Важным вопросом повестки дня стала ситуация на Донбассе в условиях распространения COVID-19, в том числе возможные негативные политические и социально-экономические последствия.

В ведомстве отметили, что Япония совместно с Организацией Объединенных Наций (ООН) и Международным комитетом Красного Креста (МККК) уже реализуют ряд важных проектов для Донбасса. В частности, в прошлом году, при финансовой помощи Японии, в Донецкой и Луганской областях восстановлено 400 домов, пострадавших от боевых действий. Кроме того, были реализованы проекты, направленные на образование молодежи и развитие громад.