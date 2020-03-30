Как лечить коронавирус: Рада приняла закон

Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в отношении обеспечения лечения коронавирусной болезни (COVID-19)». Об этом сегодня, 30 марта, сообщает пресс-служба парламента.

«Законом разрешено применение незарегистрированных в Украине лекарственных средств, рекомендованных официальным органом Соединенных Штатов Америки, стран – членов Европейского Союза, Великобритании, Швейцарской Конфедерации, Австралии, Израиля, Канады, КНР, Японии для лечения коронавирусной болезни (COVID-19) в соответствующей стране, а также зарегистрированных лекарственных средств по показаниям, которые не определены инструкцией по медицинскому применения, при условии наличия доказанной эффективности по лечению коронавирусной болезни (COVID-19) и/или, если эти лекарственные средства рекомендованы официальным органом одной из указанных выше стран для лечения коронавирусной болезни (COVID-19) в соответствующей стране», – говорится в сообщении.

Соответствующие изменения внесены в ст. 44 Основ законодательства Украины о здравоохранении и ч. 8 ст. 7 Закона Украины «О лекарственных средствах».

Этот Закон вступает в силу со дня его опубликования и действует в течение трех месяцев со дня опубликования.

Напомним, что с сегодняшнего дня, 30 марта, в Украине ужесточат контроль за прохождением обсервации и самоизоляции людей, которые должны ее пройти для нераспространения коронавирусной инфекции.