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Фонд Рината Ахметова совместно с ФК «Шахтер» передаст в больницы Харьковской области 10 аппаратов ИВЛ

30.03.20 15:59
/ Фото: fdu.org.ua

10 аппаратов ИВЛ по решению Рината Ахметова передадут в государственные больницы Харьковской области. Оборудование поступит в медицинские учреждения в апреле несколькими траншами. Об этом сегодня, 30 марта, сообщает пресс-служба Фонда.

Ринат Ахметов направил на борьбу с эпидемией COVID-19 – 300 млн грн. С этой целью он объединил ресурсы благотворительного Фонда, ФК Шахтер, компаний ДТЭК, Метинвест и других активов SСM.

«В тяжелое для всех время необходимо находить силы и ресурсы для помощи тем, кто в этом нуждается. Клуб совместно с Фондом направит 10 аппаратов ИВЛ в харьковский регион. Надеемся, это оборудование будет эффективно использовано в борьбе с эпидемией короновируса в городе и в области», – заявил генеральный директор ФК Шахтер Сергей Палкин.

«Ринат Ахметов первым пришел на помощь Украине, когда она столкнулась с эпидемией коронавируса. В кратчайшие сроки закупаются более 300 тыс. экспресс-тестов и минимум 200 аппаратов искусственной вентиляции легких для всей страны. Это отдельная сложная задача. Ведь сейчас порядка 200 стран по всему миру охотятся за таким оборудованием. Фонд с этой задачей уже справился. Оборудование закуплено и партиями поступает в Украину в апреле», – сообщила член Наблюдательно совета Фонда Рината Ахметова Наталья Емченко.

Напомним, всего для государственных больниц будет закуплено 320 тыс. экспресс-тестов на коронавирус, средства индивидуальной защиты для медиков, а также минимум 200 аппаратов искусственной вентиляции легких. Также, ранее было заявлено, что 50 аппаратов ИВЛ поступят в больницы Донецкой области.

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