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На Донетчине выделят 13 млн грн на закупку социальных продуктовых наборов

30.03.20 16:12
Павел Кириленко / Фото: скриншот видео
Павел Кириленко / Фото: скриншот видео

В Донецкой области выделят финансирование в сумме около 13 млн грн для обеспечения продуктовыми наборами людей социально незащищенных категорий в период карантина. Об этом сегодня, 30 марта, на ежедневном брифинге по ситуации с коронавирусом сообщил председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко, передает корреспондент «Донецких новостей».

По его словам, Донецкая областная госадминистрация будет выделять средства с учетом закупки социальных продуктовых наборов по всей территории области.

«Сегодня я рассматривал первичный документ, там около 13 млн грн будет выделено именно на приобретение продуктовых наборов для людей, которые малоподвижны, пожилых людей и тех, кто подпадают под категории обеспечения продуктовыми наборами», – сказал Кириленко.

Он уточнил, что продуктовые наборы будут приобретаться, исходя из расчета обеспечения людей на 2 месяца.

«Дальше будем действовать в зависимости от ситуации», – резюмировал Кириленко.

Ранее сообщалось, что в Донецкой области планируют закупить продуктовые наборы для людей пожилого возраста, социальный патронаж которых обеспечивает система социальной защиты.

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