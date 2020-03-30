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Переселенцам: Имеют ли право УТСЗН отменить справку ВПЛ в период карантина

30.03.20 19:12
Справка ВПЛ / Фото из открытых источников
Справка ВПЛ / Фото из открытых источников

На период карантина или ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной болезни (COVID-19), и в течение 30 дней со дня его отмены запрещается отмена справки внутренне перемещенного лица (ВПЛ) на основании информации о длительном отсутствии (более 60 дней) лица по месту жительства. Об этом сегодня, 30 марта, сообщают юристы программы «Радник з питань ВПО» («Советник по вопросам ВПЛ»).

При этом, как отмечают юристы, во всех других случаях Управления труда и социальной защиты населения (УТСЗН) отменять справку ВПЛ могут.

Так, в ст. 12 Закона Украины «Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц» указан исчерпывающий перечень оснований для отмены справки, а именно:

  • лицо подало заявление об отказе от справки;
  • лицо совершило преступление: действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти; посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины; террористический акт; вовлечение в совершение террористического акта; публичные призывы к совершению террористического акта; создание террористической группы или террористической организации; содействие совершению террористического акта; финансирования терроризма; осуществление геноцида, преступления против человечности или военного преступления;
  • лицо вернулось в покинутое место постоянного проживания;
  • лицо выехало на постоянное место жительства за границу;
  • лицо подало заведомо недостоверные сведения.

Как сообщалось ранее, в Украине на время карантина пока не введено автоматическое продление выплаты ежемесячной адресной помощи переселенцам. В связи с этим на текущий момент разные УТСЗН в этой ситуации поступают по-разному. А должностные лица имеют право отменять выплаты ежемесячной адресной помощи ВПЛ в 7 случаях.

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