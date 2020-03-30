В ОБСЕ назвали число жертв войны на Донбассе среди мирных жителей

На Донбассе с начала 2020 года зафиксировано 25 жертв вооруженного конфликта среди гражданского населения. Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, опубликованном сегодня, 30 марта.

«Миссия подтвердила информацию о 4 жертвах среди гражданского населения: 1 погибшем и 3 раненных. Таким образом, общее количество жертв среди гражданского населения с начала года составляет 25 человек: 3 погибших и 22 раненых», – говорится в отчете.

Кроме того сообщается, что в период с 9 по 22 марта СММ зафиксировала примерно 11 300 нарушений режима прекращения огня, в том числе около 5 350 взрывов, по сравнению с приблизительно 9 100 таких нарушений (в том числе 3 150 взрывов), зафиксированных за предыдущий двухнедельный период.

Также за эти две недели СММ зафиксировала 85 единиц вооружения, размещенных в нарушение соответствующих линий отвода, по сравнению с 92 единицами в течение предыдущего двухнедельного периода: 34 в подконтрольных правительству районах и 51 в неподконтрольных.

Напомним, по данным представительства Организации Объединенных Наций (ООН) в Украине, из-за вооруженного конфликта на Донбассе в период с 1 января по 29 февраля 2020 год среднемесячное количество потерь среди гражданских лиц (один погибший и 7,5 раненых в среднем в месяц) было на 40% меньше среднемесячных потерь среди гражданских лиц в 2019 году.