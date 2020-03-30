Из Южной Кореи в Украину прибыло 100 тысяч ПЦР-тестов для выявления коронавируса

Из города Сеула (Республика Корея) в Украину прибыл самолет с 100 тыс. ПЦР-тестами производства компании SolGent для выявления COVID-19. Об этом сегодня, 30 марта, сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

Поставку осуществила компания Caremille для нужд системы здравоохранения Украины.

После прохождения таможенных процедур по оформлению тест-системы доставят в инфекционные лаборатории всех областей страны, которые имеют надлежащие условия для хранения.

Уточняется, что набор тест-системы компании SolGent содержит все необходимые компоненты для полимеразной цепной реакции. Поэтому при его использовании нет необходимости в дополнительных реагентах.

Тестирование длится от 105 до 120 минут.

Напомним, по состоянию на 10:00 30 марта, в Украине зафиксированы 480 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 11 летальных, 6 пациентов выздоровели. За минувшие сутки были зафиксированы 62 новых случая. В Донецкой области за минувшие сутки подтверждены 4 новых случая COVID-19.

Как сообщалось ранее, Министерство здравоохранения Украины закупило оборудование для региональных лабораторий, а также будет привлекать к тестированию на коронавирус передвижные лаборатории Министерства обороны Украины для обеспечения тестирования на коронавирус во всех областях страны.