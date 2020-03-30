Режим ограничения на КПВВ: Как жительница Макеевки пересекала линию разграничения

На Донетчине правозащитники оказали помощь жительнице неподконтрольной украинским властям Макеевки в пересечении контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ). Женщина рисковала остаться без денег и знакомых в чужом городе. Но больше всего она волновалась за двоих малолетних детей, которые ждали маму дома. Об этом сегодня, 30 марта, сообщается на странице в Facebook Благотворительного фонда «Право на захист» («Право на защиту»).

Так, жительнице неподконтрольной Макеевки Светлана недавно потеряла паспорт, а потому встал вопрос оформления нового. Для этого женщина поехала в Государственную миграционную службу (ГМС) Мариуполя еще до введения ограничительных мер. Дома остались двое детей.

18 марта женщина уже возвращалась домой, но неожиданно на КПВВ ее не пропустили. Оказалось, что в справке о представлении документов для получения паспорта отсутствовала отметка о месте регистрации на неподконтрольной территории. Именно эта информация была необходима для пересечения КПВВ в условиях действия новых ограничений. Женщина сразу же вернулась в помещение миграционной службы, чтобы внести информацию о месте проживания, но ей отказали. Для подтверждения необходима была домовая книга, которая осталась на неподконтрольной территории.

Вернуться домой через линию разграничения женщина не могла. Денег у нее почти не осталось. Друзей или хотя бы знакомых в Мариуполе – тоже. Но главное волнение вызывала мысль о детях, которые ждут ее дома.

Найдя в себе силы и успокоившись, Светлана обратилась за помощью в Мариупольский офис БФ «Право на захист». Вернуть женщину домой в тот же день было главной задачей адвоката Сергея Галемского.

Светлана предоставила все документы, которые имела при себе. После этого правозащитники связались с руководством Донецкого пограничного отряда и прислали для изучения копии имеющихся документов. В этой ситуации руководством Донецкого пограничного отряда в индивидуальном порядке было принято решение о пропуске женщины через линию разграничения. В 19:00 того же дня женщина сообщила адвокату, что пересекла КПВВ.