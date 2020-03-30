На Луганщине чиновницу РГА подозревают в хищении более 220 тыс. грн бюджетных средств

В Луганской области сообщили о подозрении чиновнице Попаснянской районной государственной администрации (РГА) в присвоении более 220 тыс. грн бюджетных средств. Об этом сегодня, 30 марта, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

«При процессуальном руководстве Попаснянского отдела Лисичанской местной прокуратуры сообщено о подозрении главному бухгалтеру одного из отделов Попаснянской районной государственной администрации Луганской области в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением (ч. 2 ст. 191 УК Украины)», – сказано в сообщении.

По данным следствия, главный бухгалтер, имея право подписи на распоряжение средствами счетов отдела РГА, ежемесячно формировала электронные зарплатные ведомости, в которых сознательно завышала себе заработную плату. Подозреваемая утверждала документы своей личной электронной подписью и отправляла в банк для начисления средств.

Так, за период с октября 2018 года по декабрь 2019 года главный бухгалтер перечислила в свою пользу более 220 тыс. грн, чем был причинен материальный ущерб Попаснянской РГА.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения.

Санкция ч. 2 ст. 191 УК Украины предусматривает до 5 лет ограничения или лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.