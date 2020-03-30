Двух жителей Луганщины пытались завербовать участники «МГБ ЛНР»

Контрразведка Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачила очередные попытки представителей «МГБ ЛНР» завербовать жителей Луганщины для выполнения разведывательно-подрывных задач на территории Украины. Об этом сегодня, 30 марта, сообщает пресс-центр СБУ,

Так, по данным спецслужбы, студент одного из украинских высших учебных заведений, житель Троицкого района, периодически навещал своих родственников во временно неподконтрольном Луганске. При пересечении линии разграничения он был под вымышленным предлогом задержан представителями «МГБ ЛНР».

«Через запугивание и психологическое давление боевики требовали от парня информацию о якобы его связи с украинскими правоохранительными органами. Угрожая физической расправой, злоумышленники заставили его подписать согласие на конфиденциальное сотрудничество с так называемой "МГБ ЛНР"», – говорится в сообщении.

Отмечается, что после возвращения на подконтрольную украинской власти территорию он попал в поле зрения СБУ. В ходе проверки выяснилось, что парень не выполнял никаких преступных задач в интересах «ЛНР».

Еще один наш соотечественник – житель Новоайдарского района – во время пребывания на временно неподконтрольной территории Луганской области также был задержан участниками незаконных вооруженных формирований (НВФ).

Злоумышленники пытались «выбить» из него признание в якобы подготовке к совершению диверсии в Луганске. В обмен на освобождение требовали от мужчины негласно сотрудничать с «МГБ ЛНР». После отказа украинца от «предложения», его избили и оставили без сознания в лесу.

Впоследствии мужчине удалось попасть на подконтрольную украинской власти территорию Луганщины, где ему оказали медицинскую помощь.

«СБУ еще раз предупреждает, что в поле зрения представителей незаконных вооруженных формирований, подконтрольных спецслужбам РФ, может попасть любой гражданин нашего государства», – добавили в пресс-центре.