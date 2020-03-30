Депутаты утвердили двух новых министров

Верховная Рада Украины поддержала предложенные правительством кандидатуры министра финансов Сергея Марченко и министра здравоохранения Максима Степанова.

Во время внеочередного заседания парламента 30 марта назначении Сергея Марченко поддержали 256 народных депутатов, Максима Степанова – 246, сообщает пресс-служба правительства.

«Требования к кандидатам были очень высокие, по-другому в это ответственное время – никак. Рассчитываю, что Максим Степанов и Сергей Марченко обеспечат эффективную работу министерств и направят усилия на преодоление общей угрозы», – прокомментировал решение премьер-министр Денис Шмыгаль.

Вновь избранные члены Кабинета министров приняли присягу перед Верховной Радой Украины.

До этого депутаты проголосовали за отставку с постов министров здравоохранения и финансов, Ильи Емца и Игоря Уманского, соответственно.