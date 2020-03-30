В Минсоцполитики посчитали количество переселенцев из Донбасса и Крыма

В Украине по состоянию на сегодня, 30 марта, учтены 1 млн 447 тыс. 25 переселенцев из Донбасса и Крыма. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики со ссылкой на данные Единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лицах (ВПЛ).

Напомним, по состоянию на 16 марта в Украине были учтены 1 млн 446 тыс. 920 переселенцев. Таким образом, за две недели число зарегистрированных ВПЛ увеличилось на 105 человек.

Предыдущие статданные о числе ВПЛ: