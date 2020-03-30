Немецкие ученые сообщили о возможном прорыве в борьбе с коронавирусом

В университете Любека ученым, судя по всему, удалось добиться крупного прорыва в борьбе с новым коронавирусом SARS-CoV-2, вызывающим атипичную пневмонию COVID-19. Об этом сегодня, 30 марта, со ссылкой на газету Donaukurier пишет «DW».

Группа исследователей во главе с профессором Рольфом Хильгенфельдом (Rolf Hilgenfeld) расшифровала код ключевого энзима, отвечающего за размножение SARS-CoV-2.

Ученые также разработали ингалируемый ингибитор, эффективно действующий против главной протеазы SARS-CoV-2. Так называемая вирусная главная протеаза Mpro участвует в репликационном механизме коронавируса и, следовательно, отвечает за копирование генетического материала и размножение SARS-CoV-2. Исследователи уже успешно испытали этот ингибитор на мышах и клеточных культурах против родственных коронавирусов.

«Если нам удастся блокировать главную протеазу, то мы сможем предотвратить репликацию вируса», – заявил профессор Хильгенфельд.

При этом он отметил, что для создания препарата на базе ингибитора потребуется несколько лет.

Напомним, что по состоянию на 10:00 30 марта, в Украине зафиксированы 480 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 11 летальных, 6 пациентов выздоровели. За минувшие сутки были зафиксированы 62 новых случая. В Донецкой области за минувшие сутки подтверждены 4 новых случая COVID-19.

Как сообщалось ранее, Министерство здравоохранения Украины закупило оборудование для региональных лабораторий, а также будет привлекать к тестированию на коронавирус передвижные лаборатории Министерства обороны Украины для обеспечения тестирования на коронавирус во всех областях страны.