Ограничение на въезд/выезд в зону ООС: Кто может проехать и как получить разрешение

Чтобы получить разрешение для пересечения линии проведения операции Объединенных сил (ООС), где действуют ограничения по въезду/выезду со стороны Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей, необходимо обратиться в интернет-приемную Луганской областной государственной администрации (http://old.loga.gov.ua/oda/faq/) и заполнить предложенную форму с указанием соответствующих причин. Об этом сегодня, 30 марта, сообщает пресс-служба ЛугОГА.

Как уточняется, заявки будут рассматривать профильные структурные подразделения ЛугОГА.

Дополнительную информацию можно получить по телефону +38 (095) 82 42 143 (в рабочие дни с 09:00 до 18:00).

«С целью противодействия распространению коронавирусной инфекции, начиная с 08:00 28 марта и до особого распоряжения в районе осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях введен режим пребывания, при котором временно ограничивается или запрещается передвижение лиц. Въезд в район проведения операции, района ведения боевых действий, районов ограниченного и запрещенного доступа разрешается только через определенные командованием Объединенных сил блокпосты», – говорится в сообщении.

Основаниями для допуска в район проведения ООС для лиц, не привлеченных к мероприятиям по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях, являются:

проживание в районе проведения ООС человека, который пытается въехать (выехать) на эту территорию, что подтверждается документами, выданными уполномоченными государственными органами Украины;

смерть близких родственников или членов семьи в районе проведения ООС, что подтверждается соответствующими документами;

наличие права собственности на объекты недвижимости, находящихся в районе проведения ООС;

необходимость участия в обеспечении национальных интересов Украины с целью мирного урегулирования конфликта или по гуманитарным вопросам;

необходимость выполнения дипломатических и консульских функций, в том числе в рамках деятельности международных организаций, членом которых является Украина (исключительно по ходатайству или согласованию с МИД Украины);

необходимость выполнения функций в рамках деятельности международных организаций, членом которых является Украина (ООН, ОБСЕ, «Красный крест» и т. п.);

освобождение из мест лишения свободы на основании документа, удостоверяющего личность, после соответствующей проверки работниками Национальной полиции Украины.

То есть, как уточняется, пересечение границы областей, на которых распространяются особые полномочия, согласно действующему законодательству, разрешено:

лицам, которые являются перевозчиками продуктов питания, промышленных товаров и товаров первой необходимости и обеспечивают жизнедеятельность гражданского населения;

лицам, которые являются представителями предприятий и организаций, предоставляющих услуги связи, на служебном автотранспорте с соответствующими логотипами;

лицам, которые зарегистрированы на временно неподконтрольной территории Украины и имеют временную регистрацию в других областях Украины;

лицам, которые зарегистрированы на территории других областей Украины и работают на предприятиях, расположенных на территории Луганской и Донецкой областей, или наоборот;

лицам, имеющим специальные разрешения за подписью командующего Объединенных сил или руководителя сектора «Восток» или «Север» (в зависимости от сектора);

медицинским работникам, которые в случае необходимости, будут привлекаться к оказанию помощи по ликвидации последствий вспышки острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2;

работникам средств массовой информации при наличии специального разрешения командующего Объединенных сил;

представителям органов военного управления, воинских частей, баз хранения НГУ, осуществляющих обеспечение продовольствием, материально-техническими средствами группировки НГУ в районе проведения ООС;

лицам, которые осуществляют логистическое обеспечение подразделений и служб, включенных в состав ООС.

При этом, водителям автотранспорта, которые перемещают товары медицинского и пищевого назначения, необходимо при себе иметь соответствующие документы (путевые листы с указанием маршрутов, накладные и т. д.).

В случае необходимости доставки волонтерской помощи подразделениям Вооруженных сил Украины или другим подразделениям, транспортное средство, которое осуществляет перевозку такой помощи и лица, сопровождающие его, останавливаются на блокпосту и в дальнейшем вызывают для вывоза помощи подразделение, для которого она предназначалась собственными силами.

Как исключение, имеют право выезда или въезда на территории Луганской и Донецкой областей, в период действия ограничительных мер, лица, имеющие веские причины (рождение детей, смерть близких и т. п.) при наличии подтверждающих документов.

«Перечень оснований для допуска в район проведения ООС во время карантинных мероприятий для лиц, не привлеченных к мероприятиям по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживании вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, по решению командующего Объединенных сил может уточняться», – резюмируется сообщение.

Как сообщалось ранее, въезд в район проведения ООС в Донецкой и Луганской областях со стороны сопредельных регионов ограничен с утра 28 марта.