Информирование о COVID-19: В более 500 населенных пунктах Донбасса распространили плакаты и листовки (Фото)

Команда Гуманитарной миссии «Пролиска» за прошлую неделю в прифронтовых населенных пунктах Донбасса распространила 550 плакатов и более 40 тысяч листовок с информацией о том, как защитить себя и предотвратить распространение заболевания COVID-19. Об этом сегодня, 30 марта, сообщает пресс-служба организации на своей странице в Facebook.

Как сообщил глава Миссии Евгений Каплин, сотрудники побывали в более чем 500 населенных пунктах в Донецкой и Луганской областях, расположенных в 20-километровой зоне от линии разграничения на подконтрольной правительству Украины территории.

Печатные материалы подготовлены Всемирной организацией здравоохранения в Украине (World Health Organization) и Министерством здравоохранения Украины совместно с Агентством ООН по делам беженцев в Украине.

Фото: Гуманитарная миссия «Пролиска»

Также в организации напоминают, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала, что распространение COVID-19 в настоящее время является пандемией. Стандартные рекомендации по предотвращению распространения инфекции включают регулярное мытье рук, прикрывание рта и носа при кашле или чихании, а также тщательную термическую обработку при приготовлении мяса и яиц. Люди также должны избегать тесного контакта с теми, у кого явно выражены симптомы респираторных заболеваний.

Как сообщалось ранее, в Украине заработала онлайн-карта распространения коронавируса по стране.

Напомним, что по состоянию на 10:00 30 марта, в Украине зафиксированы 480 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 11 летальных, 6 пациентов выздоровели. За минувшие сутки были зафиксированы 62 новых случая. В Донецкой области за минувшие сутки подтверждены 4 новых случая COVID-19. В Луганской области новых случаев заболевания не зафиксировано.