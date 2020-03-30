На Донетчине транспорт дезинфицируют несколько раз в день

В Донецкой области сегодня, 30 марта, работало 519 единиц коммунального и частного транспорта для перевозки людей. Об этом на брифинге по поводу ситуации с коронавирусом в Донецкой облгосадминистрации сообщил директор департамента развития базовых отраслей промышленности Артем Литвинов, передает корреспондент «Донецких новостей».

«На выходных был спад по транспортному сообщению – до 406 транспортных средств.На сегодня он составляет 519 по области. (Были уменьшения по Мариуполю и Краматорску, в связи с выходными, люди придерживались карантина). Из этих 519 единиц коммунальный транспорт составляет 242 единицы и 277 – частного транспорта. Проводится обеззараживание всех транспортных средств – где трижды на день, где дважды, где после каждого рейса», – сказал Литвинов.

Он также озвучил статистику по транспорту, который подвозит на работу медиков по районам:

Покровский район – 215 легковых автомобилей;

Великоновоселковский – один;

Марьинский – один.

«Это то, что касается подвоза медицинских работников к рабочим местам. Бесплатно по Торецку медработников подвозят, в Лимане начали подвозить медиков. По Покровску 8 средств работает, по Мирнограду – 10, по Доброполью – один, по Славянску – 5. Это подвоз медиков по медицинскому удостоверению со стороны местной власти», – уточнил он.

Литвинов также отметил, что во многих других городах помощь в подвозе медиков также предоставляют волонтеры.