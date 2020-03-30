НВФ не пропустили мужчину на похороны: Что происходит на КПВВ Донетчины

Сегодня, 30 марта, мониторы благотворительного фонда «Право на защиту» («Право на захист») сообщили актуальную информацию о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) Донетчины в связи с введением ограничительных мер и временного прекращения пропуска людей через линию разграничения (ЛР). Об этом говорится на странице благотворительного фонда в Facebook.

Так, КПВВ «Новотроицкое» работало в режиме «красный». На КПВВ круглосуточно находятся сотрудники всех служб.

«Вчера, 29 марта, гражданина Украины, который направлялся на НКУТ (неподконтрольную украинским властям территорию, – ред.) с целью захоронения родственника, пропустили через КПВВ "Новотроицкое", но на КПВВ "Еленовка" (НКУТ) ему отказали в пересечении, несмотря на то, что он предоставил подтверждающие документы о цели визита. Гражданин вернулся на КУТ (контролируемую украинскими властями территорию, – ред.)», – сказано в сообщении.

Сегодня, 30 марта, мужчина снова пытался проехать. Однако, после того, как сотрудники Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) объяснили ему, что на неподконтрольную территорию его и сегодня не пропустят, он вернулся на КУТ.

КПВВ «Гнутово» начало работу по графику в 7:00 и работало в режиме ограничения, прекращения пропуска через линию разграничения людей и транспортных средств. Пропуск возможен лишь при чрезвычайных обстоятельствах и при наличии соответствующих подтверждающих документов. Работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) работали в штатном режиме.

Уточняется, что по состоянию на 16:00 на въезд и на выезд не было ни людей, ни автомобилей.

КПВВ «Марьинка» функционировал в соответствии с графиком и в режиме ограничения. Пропуск людей через линию разграничения возможен только при чрезвычайных обстоятельствах гуманитарного характера и наличия соответствующих подтверждающих документов.

Представители ГПСУ разъясняли и информировали людей, что со стороны так называемой «ДНР» не пропускают граждан ни при каких веских обстоятельствах. Сегодня по состоянию на 16:00 на КПВВ прибыло 5 человек – всем им было отказано в пересечении.

КПВВ «Майорское» работало с 7:00 по графику и в режиме ограничения, прекращения пропуска через линию разграничения. По информации мониторов, в течение дня на въезд и выезд людей и авто зафиксировано не было.